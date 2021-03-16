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  4. Beyoğlu‘nda rüzgar nedeniyle binanın çatısındaki tuğlalar uçtu

Beyoğlu‘nda rüzgar nedeniyle binanın çatısındaki tuğlalar uçtu

16.03.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda etkili olan lodos sonrası 4 katlı bir binanın çatısındaki tuğlalar uçtu.

Beyoğlu’nda etkili olan lodos sonrası 4 katlı bir binanın çatısındaki tuğlalar uçtu. Taşların sokak arasına düşmesi sonucu park halindeki bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Küçük Ulaş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde etkili olan lodos sonrası 4 katlı bir binanın çatısındaki tuğlalar uçtu. Çatıdan uçan taşlar sokak arasındaki park halinde olan otomobilin üstüne düştü. Olay sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi, ölen ya da yaralanan olmadı.

Araç kullanılamaz hale geldi
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla çatıya uzanan itfaiye ekipleri, tehlike arz eden parçaları düşürerek temizlik yaptı. Vatandaşlar ise evlerinden ve dışarıdan çalışmaları izledi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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