BEYOĞLU'NDA SES BOMBASI PANİĞİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Beyoğlu'nda bir binanın önündeki ağacın arkasına bırakılan ses bombasının patlaması paniğe neden oldu. Hacıahmet Mahallesi'nde meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve Özel Harekat Ekipleri sevk edildi.

Olay saat 00:00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta meydana geldi. Büyük bir gürültü duyan mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken olay yerine Özel Harekat Polisi ve bomba uzmanları geldi.

PATLAMANIN EL YAPIMI SES BOMBASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerine gelen ekipler, çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken binanın önünde yapılan incelemelerde, binanın girişinde bulunan ağacın arkasına bırakılan ses bombasının patladığını belirledi. Polis, ses bombasını bırakan kişi yada kişilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Patlamanın meydana geldiği sokak

-Patlamanın meydana geldiği yer

-Polis ekiplerinin delil toplaması

-Patlayan ses bombasından kaldığı belirlenen parçaların toplanması

-Özel harekat polislerinin güvenlik önlemi alması

-Çevrede önlem alan polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

