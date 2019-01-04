Beyoğlu'nda silahla yaralama

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'ndaki bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi, Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'ndeki bir kahvehaneye girdi.

Şüphelilerden birisi, kahvehanede oyun oynayan Refik Y.'ye silahla ateş edip kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Refik Y., Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

