HABER
  4. Beyoğlu'nda silahlı çatışma: 3 yaralı

Beyoğlu'nda silahlı çatışma: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 03:56 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) BEYOĞLU'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi ambulansla hastaneye kaldırılırken, 3. Yaralı ise yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Olay saat 01:00 sıralarında, Kaptanpaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir otomobilden, Z. B.'nin kullandığı 34 BRS 13 plakalı otomobile ateş açıldı. Z.B'nin de karşılık vermesi üzerine iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

ÇATIŞMADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 KİŞİ YARALANDI
Z.B'nin bulunduğu otomobile çok sayıda kurşun isabet ederken Z.B'de yaralandı. Z.B ile birlikte iki kişinin daha yaralandığı öğrenildi. Z.B ile ismi öğrenilemeyen diğer yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ
Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgede delil topladı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı caddeyi ve bazı ara sokakları yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu.

YARALI OLAY YERİNDEN KAÇTI
Çatışmanın ardından cadde ve ara sokaklarda kan izlerine rastlanırken, ilk belirlemelere göre çatışmada yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaya olarak olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Z.B.'NİN KULLANDIĞI SİLAH ARABASINDA BULUNDU
Çıkan çatışmada Z.B'nin kullandığı tahmin edilen tabanca otomobilinde bulundu. Otomobilin ayrıca, ön camında ve aracın bir çok yerinde mermi izleri görüldü.

Z.B'NİN YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ
Çatışmanın yaşandığı mahallede oturduğu öğrenilen Z.B'nin yakınları çatışmanın ardından olay yerine koştu. Z.B'nin kızı, babasının durumunu öğrenmek için polislerle konuştu. Polis, yaralı olarak olay yerinden kaçan şahsın ve çatışmaya giren diğer şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler en çok onları çekici buluyormuş! Erkekler en çok onları çekici buluyormuş!
Erzincan'da kadın giysili şüphelinin silahlı soygun girişimi anı güvenlik kamerasına yansıdıErzincan'da kadın giysili şüphelinin silahlı soygun girişimi anı güvenlik kamerasına yansıdı
Halkbank davası: ABD, Halkbank'ın katılmayacağı duruşmalar için milyonlarca dolar ceza istediHalkbank davası: ABD, Halkbank'ın katılmayacağı duruşmalar için milyonlarca dolar ceza istedi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı atıldı

İstanbul'da markete EYP'li saldırı!

Kırklareli’nde ağaçlık alanda 6 çanta uyuşturucu bulundu

Sır olay! Ağaçlık alanda bulundu

TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Ülkenin gündemine oturdu! Küçük kız tacizciden böyle kurtuldu

Küçük kızın tacizciden kurtulma anı kamerada!

Kırıkkale’de 'vurulan iğne kör etti' iddiası! Sayı 36'ya yükseldi

'Vurulan iğne kör etti!' Sayı 36'ya yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.