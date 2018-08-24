Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı tartışmada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi Mis Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suriye uyruklu İ.N, caddede büfe işleten H.Y'yi bacağından silahla vurarak yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan H.Y'yi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili İ.N. ile 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay yerinde incelemeler sürüyor.

