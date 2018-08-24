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Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 09:47 | Son Güncelleme

İstiklal Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı tartışmada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi Mis Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suriye uyruklu İ.N, caddede büfe işleten H.Y'yi bacağından silahla vurarak yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan H.Y'yi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili İ.N. ile 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay yerinde incelemeler sürüyor.

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beyoğlu istikalal caddesi Silahlı kavga

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