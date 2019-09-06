HABER

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 07:16 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beyoğlu'nda, börek satılan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Şark Kahvesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, olay yerini güvenlik şeridine alan polis ekiplerince yapılan incelemede, 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıda yaralanan 1 kişi de ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede polis ekiplerinin inceleme ve araştırmaları devam ediyor.

PARTNER Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek... Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek...
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı!Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ambulans beyoğlu polis silahlı saldırı Şark Kahvesi

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor

Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

Beyoğlu'nda börekçide 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı!

Ataşehir'de iş yeri yangını!

Ataşehir'de gece yarısı korkutan yangın

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı, Ankara'da özel ekip tarafından yakalandı

Özel ekip her yerde arıyordu! Yakalandı

Elektriği kesilen belediye, dağıtım şirketinin binasını mühürledi

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

5 Eylül 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

4 milyon lira bir kişiye çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.