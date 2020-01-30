HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beyoğlu’nda silahlı saldırı

Beyoğlu’nda silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda arabasına binen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.

Beyoğlu’nda arabasına binen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Sağ bacağından vurulan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
Olay, Beyoğlu Sütlüce Uzunbayır Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 09.00 sıralarında evinden çıkan Kamil Köycü arabasına bindi. Köycü arabasına bindiği sırada, camdan ateş eden bir kişi, Köycü’yü sağ bacağından vurarak, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri araç çevresinde güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Köycü tedavi edilmek üzere Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kamil Köycü ambulansa konulduğu sırada “17, 18 yaşında bir çocuk. Kimin yaptığını bilmiyorum. Ateş edip gitti” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
AFAD, toplanan yardım miktarını açıkladıAFAD, toplanan yardım miktarını açıkladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 çocuk annesi kadın eşini öldürdü

2 çocuk annesi kadın eşini öldürdü

İzmir için deprem uyarısı: Kent merkezinden 13 aktif fay hattı geçiyor

Korkutan deprem uyarısı bu kez o ilimize! Kentin içinden geçiyor

İzmir'de cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu! Son yılların en büyüğü

Son yılların en büyük operasyonu! Değeri 3 milyon lira

Polis kanlı baskını önledi! 10 kişi gözaltında

Polis kanlı baskını önledi! Çok sayıda gözaltı var

AFAD, Elazığ depremi sonrası toplanan yardım miktarını açıkladı

AFAD, toplanan yardım miktarını açıkladı

Son dakika! Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı

Dev operasyon başladı! 780 personel katılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.