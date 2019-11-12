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Beyoğlu’nda silahlı saldırıya uğrayan kahvehaneci hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 18:05 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda maskeli bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan kahvehaneci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi bulunan bir kahvehaneye gelen maskeli şahıs silahlı saldırı düzenledi.

Beyoğlu’nda maskeli bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan kahvehaneci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi bulunan bir kahvehaneye gelen maskeli şahıs silahlı saldırı düzenledi. Saat 15.30’da gerçekleşen saldırıda, maskeli şahıs kahvehane sahibi 53 yaşındaki Fuat Battal’a 5 el ateş ederek başından vurdu. Şahıs daha sonra olay yerinden kaçarken Battal hastaneye kaldırıldı. Saldırıda ağır yaralanan Battal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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