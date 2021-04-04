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  4. Beyoğlu’nda sineklik çalan hırsızlar yakalandı

Beyoğlu’nda sineklik çalan hırsızlar yakalandı

04.04.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda sineklik çalan İ.A.

Beyoğlu’nda sineklik çalan İ.A. ve yaşı küçük C.A.Ç. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Beyoğlu, Yahya Kahya Mahallesi, Aynalı Çeşme Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde üç adet sineklik çalınması üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, 3 adet sinekliği çaldığı tespit edilen İ.A. ve yaşı küçük C.A.Ç. isimli şüpheliler dün yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıslar, bugün adli makamlara sevk edildi.

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