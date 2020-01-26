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  4. Beyoğlu’nda sokak ortasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Beyoğlu’nda sokak ortasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 22:14 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu’nda, soka ortasında iki şahıs arasından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İstanbul Beyoğlu’nda, soka ortasında iki şahıs arasından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bacağında yaralandı, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
Olay, saat 20.30 sularında Beyoğlu Kadı Mehmet Efendi Mahallesi Kurt Çelebi Cami sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yanındaki silahla S.A. isimli kişiyi bacağından vurarak yaraladı. Saldırgan elindeki silahla olay yerinden kaçarken kanlar içinde önce yere yığılan S.A. daha sonra sokaktaki bir markete sığındı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı, daha sonra delil incelemesi yaptı.
Polis ekipleri, incelemenin ardından kaçan şüpheliye yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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