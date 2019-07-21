Beyoğlu’nda sokakta ‘ebabil kuşu’ bulundu

Beyoğlu’nda bir vatandaş, sokakta ebabil kuşu buldu. Yaralı ve bitkin olan kuşu iş yerine götüren vatandaş, besleyerek tedavi etmeye çalıştı.

Beyoğlu’nda sokakta yürüyen Abdurrahim Deniz isimli vatandaş, yol üzerinde ebabil kuşu gördü. Kuşun yaralı olduğunu anlayan Deniz iş yerine götürerek koruma altına aldı. Deniz, yaralı kuşu eliyle besleyerek, tedavi etmeye çalıştı. Deniz, “Sokakta buldum. Yorgun bir haldeydi. Yaralı olduğunu gördüm. Kabe’yi koruyan kuşlardan biridir kendisi. Manevi değeri çok yüksek bizim için. Besleyerek kendine gelmesini bekliyoruz. Mübarek bir hayvandır. Kitabımız Kuran-ı Kerim’de de yer almaktadır’’ ifadelerini kullandı.



