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Beyoğlu'nda sokaktakilere ateş açan motosikletli grup 1 kişiyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 23:59 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda, motosikletli 6 kişinin bulunduğu gruptan, sokakta bekleyenlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda, motosikletli 6 kişinin bulunduğu gruptan, sokakta bekleyenlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Olay, Hasköy Piripaşa Mahallesi, İç Bostan Sokak'ta saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Deresi Sokak üzerinde peş peşe ilerleyen motosikletli 6 kişinin bulunduğu grup, İç Bostan Sokak'a geldiği sırada yavaşladı. Motosikletli gruptan bir kişi, İç Bostan Sokak'ta bekleyenlere silahla ateş açtı. O sırada sokağa doğru yürüyen Akın Yıldız, bacağına ve koluna kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırının ardından, motosikletli grup olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Akın Yıldız, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRIDA KULLANILAN SİLAH YAN SOKAKTA BULUNDU

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, saldırganları yakalamak için çevrede arama yaptı. Motosikletli saldırganların kaçmış olabileceği yönlerde denetim yapan polis, olay yerine yakın bir sokakta saldırıda kullanılan silahı buldu. Yapılan tüm aramalara rağmen motosikletli şüphelilerin izine rastlanmadı.

"SOKAKTAKİLERE ATEŞ ETTİLER"

Mahalle sakinlerinden Zeynep Kaşıkçı, bu tür saldırıların son zamanlarda sık yaşandığını iddia ederek, "Maskeli 5-6 kişilerdi. Şurada duran genci vurdular, sonra sokaktakilere ateş ettiler. Öylesine etrafa ateş ediyorlardı. Vurulan çocuk da yukarı doğru kaçtı. Bu yeni olan bir şey değil, hep oluyor. Benim çocuğuma da olmuştu, Allah'tan önemli bir şey olmadı. Ben buradan, yetkililerin ilgilenmesini istiyorum. Yetkililerden Hasköy Kalaycıbahçe'yle ilgilenilmesini istiyorum" diye konuştu.

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