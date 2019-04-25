HABER

Beyoğlu'nda sözlü taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 23:17 | Son Güncelleme

14 yaşında bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 14 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Bahriye Caddesi'ndeki Sururi Parkı'nda vatandaşlar, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliye tepki gösterdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına almak isterken, park çevresinde toplanan vatandaşlar şüphelinin götürülmesine engel olmaya çalıştı.

Zırhlı polis aracının ve takviye ekiplerin gelmesiyle şüpheli, polis aracına bindirildi. Aracın etrafını saran vatandaşlar, uzun süre sloganlar atarak şüpheliye tepki gösterdi.

Şüpheli daha sonra, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Amerika’nın kendi halkı üzerinde yaptığı bu deneyler tüylerinizi diken diken edecek!Amerika’nın kendi halkı üzerinde yaptığı bu deneyler tüylerinizi diken diken edecek!
Kahramanmaraş'ta 250 kiloluk 'dondurma' ile özel gösteriKahramanmaraş'ta 250 kiloluk 'dondurma' ile özel gösteri
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı(Ek bilgilerle)Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı(Ek bilgilerle)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu Kasımpaşa Sururi parkı taciz iddiası

En Çok Okunan Haberler

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polise ateş açıp, bıçakla saldırdılar: 1 polis yaralı

Polise ateş açıp, bıçakla saldırdılar: 1 polis yaralı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.