Beyoğlu'nda şüpheli valiz (1)

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda bir sokağa bırakılan valiz için olay yerine uzman ekipler bekleniyor.

Beyoğlu Dünya Sağlık Sokağı'nda merdivenlere bırakılan valizi gören sokaktakiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik şeridi çekerek sokağa yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanları bekleniyor.

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