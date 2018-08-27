HABER

Beyoğlu'nda şüpheli valizden kıyafet çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 11:43 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda bir sokağa bırakılan valiz için olay yerine uzman ekipler geldi.

Beyoğlu'nda şüpheli valizden kıyafet çıktı

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda bir sokağa bırakılan valiz için olay yerine uzman ekipler geldi. Yapılan incelemede valizin içinde kıyafetler bulundu.
Dünya Sağlık Sokağı'nda merdivenlere bırakılan valizi gören sokaktakiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik şeridi çekerek sokağa yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanları geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede valizin içinde kıyafetler bulundu. Kapatılan yol da trafiğe açıldı.

(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda şüpheli valizden kıyafet çıktıBeyoğlu'nda şüpheli valizden kıyafet çıktıBeyoğlu'nda şüpheli valizden kıyafet çıktı

PARTNERBeşiktaş'ın yeni kalecisine büyük ilgi! Kıvanç mı o?Beşiktaş'ın yeni kalecisine büyük ilgi! Kıvanç mı o?
Çaldıkları parayla Antalya'da lüks tatil yapmışlarÇaldıkları parayla Antalya'da lüks tatil yapmışlar
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldüAğaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

Beşiktaş - Antalyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edildi!

Beşiktaş - Antalyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edildi!

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

Diğer Haberler
'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Annesini ve kardeşini öldürdü

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Annesini ve kardeşini öldürdü

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.