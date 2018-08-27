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Beyoğlu'nda şüpheli valizden kıyafet çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 11:25 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ersan SAN-İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda bir sokağa bırakılan valiz için olay yerine uzman ekipler geldi.

Haber-Kamera:Ersan SAN-İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda bir sokağa bırakılan valiz için olay yerine uzman ekipler geldi. Yapılan incelemede valizin içinde kıyafetler bulundu. Beyoğlu Dünya Sağlık Sokağı'nda merdivenlere bırakılan valizi gören sokaktakiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik şeridi çekerek sokağa yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanları geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede valizin içinde kıyafetler bulundu. Kapatılan yol da trafiğe açıldı.

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