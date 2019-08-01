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Beyoğlu’nda Suriye uyruklu kadının çantasını kap kaç yapan şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

Beyoğlu’da Suriye uyruklu bir kadının içerisinde 400 dolar ve bin 275 TL bulunan çantasını kap kaç yapan şahıs, kaçarken kıs kıvrak yakalandı.

Beyoğlu’da Suriye uyruklu bir kadının içerisinde 400 dolar ve bin 275 TL bulunan çantasını kap kaç yapan şahıs, kaçarken kıs kıvrak yakalandı. “Gasp” ve “evden hırsızlık” konularından suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen şahıs tutuklandı.
Olay, 25 Temmuz günü Beyoğlu ilçesi Ermeydanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında Suriye uyruklu Shahıra A. (50) isimli kadının içerisinde 400 dolar ve bin 275 TL para bulunan çantası kapkaç yöntemi ile çalındı. İhbar üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Vedat İ. (26) isimli erkek şahıs, yaşanan kovalamaca neticesinde bir binanın çatı katında elinde çanta ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi
Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda yakalanan şüpheli şahsın “gasp” ve “evden hırsızlık” konularından suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Şahıs emniyette yapılan işlemlerin ardından 26 Temmuz günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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