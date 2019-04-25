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BEYOĞLU'NDA TACİZ İDDİASI; MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 23:24 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda, yabancı uyruklu siyahi bir kişinin parkta 14 yaşındaki genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddiası mahalleliyi sokağa döktü.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Beyoğlu'nda, yabancı uyruklu siyahi bir kişinin parkta 14 yaşındaki genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddiası mahalleliyi sokağa döktü. Kalabalığın linç girişiminde bulunduğu şüpheli zırhlı araçla götürüldü.
Olay, Kasımpaşa Sururi Parkı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, parkta duran 14 yaşındaki genç kızın yanına yaklaşan yabancı uyruklu siyahi bir kişi, sözlü tacizde bulundu. Kız korkup, parkın özel güvenlik görevlilerinin yanına giderek durumu anlattı. Özel güvenlik görevlileri, şüpheliyi yakalayarak polis ekiplerine haber verdi. Olay kısa sürede mahallede duyuldu ve kalabalık toplanmaya başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle şüpheliyi kişiyi güvenlik kulübesine soktu. Kalabalık git gide artması üzerine parka çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine zırhlı araç sevk edildi.
Polis ekipleri, toplanan kalabalığa polis aracından sağduyulu olunması konusunda anonslarda bulundu. Polis, şüpheliyi araca bindirileceği sırada kalabalık linç girişiminde bulundu. Şüpheli, zırhlı araca bindirilerek parktan çıkartıldı. Kalabalık şüphelinin götürüldüğü aracı tekmeleyip yumrukladı. Kalabalık aracın arkasından bir süre koşarken şüpheli polis merkezine götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Toplanan kalabalıktan detay görüntü
-Güvenlik kulübesinden detay görüntü
-Zırhlı aracın parkan içine yanaşması
-Şüphelinin çıkartılması ve kalabalığın linç etmeye çalışması
-Kalabalığın aracı tekmeleyip yumruklaması
-Aracın hızla uzaklaşması
-Kalabalığın aracın arkasından koşması

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