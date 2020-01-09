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  4. Beyoğlu’nda tadilat halindeki binanın çökme anı kamerada

Beyoğlu’nda tadilat halindeki binanın çökme anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda tadilat halindeki binanın ön cephesinin çökme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu’nda tadilat halindeki binanın ön cephesinin çökme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme sırasında şans eseri caddede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Beyoğlu Asmalı Mescit Caddesi’nde saat 10.00 sıralarında Tadilat halinde olduğu öğrenilen binanın ön cephesinde büyük bir gürültü ile çökme meydana geldi. Çevrede büyük bir panik yaşanmasına neden olan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların caddeden geçip gittikten sonra binanın ön cephesinin çöktüğü görülüyor.

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