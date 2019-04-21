Beyoğlu'nda taksi iki araca çarptıktan sonra takla attı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ISTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, iki otomobile çarptıktan sonra savrulup takla attı. Kazada taksi sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Onur Dündar'ın kullandığı 34 TFM 39 plakalı taksi, Kağıthane istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce park halindeki 34 HV 3000 plakalı lüks otomobile çarptı. Ardından da yine park halindeki 34 TJ 3730 plakalı otomobile çarparak savruldu. Ardından kaldırıma da çarpan taksi takla attı. Kaza sırasında araçta yalnız olduğu öğrenilen Dündar, hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Dündar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TAKLA ATAN ARAÇ VATANDAŞLAR TARAFINDAN DÜZELTİLDİ

Kaza sonrasında takla atan taksi, önce çekici ile orta refüje alındı. Ardından da daha fazla hasar görmemesi için vatandaşlar tarafından takla attırılarak düzeltildi. Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, taksinin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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