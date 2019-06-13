BEYOĞLU'NDA TAKSİ TAKLA ATTI: 1 YARALI 

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi önce kaldırıma çarptı ardından da takla attı. Araçtan hafif yaralı çıkan sürücü, cep telefonuyla önce yakınlarını aradı ardından da kaza yaptığı aracının son halinin resimlerini çekti. Kaza saat 04:00 sıralarında Yahya Kahya Mahallesi Bahriye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Taksim'den Kasımpaşa istikametine doğru hareket eden 34 TJU 90 plakalı taksinin sürücüsü, Tuz Ambarı'nın önünde bulunan ışıklara geldiğinde direksiyon hakimiyetin kaybetti. Önce kaldırıma çarpan araç ardından da takla attı.

HAFİF YARALANAN SÜRÜCÜ YAKINLARINA HABER VERDİ

Kazada araç içerisinde yalnız olduğunu öğrenilen sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Bir süre kaldırımda oturan sürücü, cep telefonuyla yakınlarına haber verdi. Ardından ayağa kalkan sürücü aracın son halinin resimlerini çekti. Sürücünün tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı.

KAZA YAPAN ARAÇ ÇEKİCİ İLE OTOPARKA ÇEKİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kaza yapan taksi, olay yerine gelen çeki ile kaldırılarak otoparka çekildi.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Kaldırımda oturan sürücü

-Sürücünün telefonla yakınlarına kazayı haber vermesi

-Sürücünün aracın resimlerini çekmesi

-Yaralı sürücünün ambulansa binmesi

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Aracın çekiciye yüklenmesi

-Genel ve detay görüntüler

