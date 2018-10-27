Beyoğlu'nda taksinin çarptığı turist yaralandı

Zeki GÜNAL / İstanbul, (DHA) - BEYOĞLU'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen turiste taksi çarptı. Kaza, Beyoğlu, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Bir taksi, yolun karşısına geçmek isteyen Azerbeycan uyruklu Pegu Mardani'ye çarptı. Kazada, Mardani yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardani, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksi sürücüsü ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

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