HABER

Beyoğlu'nda taksinin çarptığı turist yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 16:51 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen turiste taksi çarptı.

Beyoğlu'nda taksinin çarptığı turist yaralandı

Zeki GÜNAL / İstanbul, (DHA) - BEYOĞLU'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen turiste taksi çarptı. Kaza, Beyoğlu, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Bir taksi, yolun karşısına geçmek isteyen Azerbeycan uyruklu Pegu Mardani'ye çarptı. Kazada, Mardani yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardani, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksi sürücüsü ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

(FOTOGRAFLI)

Beyoğlu'nda taksinin çarptığı turist yaralandıBeyoğlu'nda taksinin çarptığı turist yaralandı

PARTNERDuş sonrası 'sıfır makyaj' pozuDuş sonrası 'sıfır makyaj' pozu
Kitapseverler seferber oldu, yeni akülü tekerlekli sandalye aldıKitapseverler seferber oldu, yeni akülü tekerlekli sandalye aldı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan zirve tweetiFransa Cumhurbaşkanı Macron'dan zirve tweeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RDW nedir? RDW-CV ve RDW-SD ne anlama gelir? RDW düşüklüğü, yüksekliği ve tedavisi

RDW nedir? RDW-CV ve RDW-SD ne anlama gelir? RDW düşüklüğü, yüksekliği ve tedavisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Liderlerin güzergahında Emniyet'i alarma geçiren olay

Liderlerin güzergahında Emniyet'i alarma geçiren olay

YÖK açıkladı! Okul Tanıma Belgesi de e-Devlet'te

YÖK açıkladı! Okul Tanıma Belgesi de e-Devlet'te

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Şanlıurfa'da milyonluk atlar Batı Nil virüsü yüzünden öldü

Şanlıurfa'da milyonluk atlar Batı Nil virüsü yüzünden öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.