Beyoğlu’nda tartışmada silahlar konuştu: 1 yaralı

Beyoğlu’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla vuruldu. Yaralanan yabancı uyruklu şahıs hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 05.45 sularında Beyoğlu Çukur Mahallesi Karakurum Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmeye çalışan Türkmenistan uyruklu R.M., ile henüz ismi belirlenemeyen Türk vatandaşı bir erkek şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi nedeniyle Türk vatandaşı şahıs, yanındaki silahı çıkararak R.M’ye ateş etti. Sağ bacağından yaralanan R.M, yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Olayın haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise, sokağı güvenlik şeridi ile çevirerek kapattı. Polis, daha sonra olay yerinde delil ve kamera çalışması yaptı. İncelemenin ardından polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



