Beyoğlu'nda temizlik kamyonu devrildi: 2 yaralı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) BEYOĞLU'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada Şişli Belediyesi'ne ait temizlik kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada, Şişli Belediyesi'ne bağlı 2 temizlik işçisi hafif yaralandı.

Kaza Piyalepaşa Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi'nde saat 06:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kurtuluş Mahallesi istikametinden Kasımpaşa istikametine doğru hareket eden 34 UD 8677 plakalı temizlik kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı ardından da savrularak yolun karşısına geçerek devrildi.

2 İŞÇİ HAFİF YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta bulunan iki kişiyi çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve Şişli Belediyesi temizlik işlerinde görevli oldukları öğrenilen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kazanın ardından yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken bölgede yoğun trafik oluştu.

(FOTOĞRAFLI)



