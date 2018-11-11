Beyoğlu'nda trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametine saat 12.30 sıralarından meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında kaldırımda bekleyen bir kadın yaralandı. Görgü tanıklarının iddialarına göre Berkay Diktepe idaresindeki 17 FS 448 plakalı otomobil caddede makas atarak ilerliyordu. İstaç Otobüs Durağı yakınındaki direksiyon hakimiyetini kaybeden Diktepe, park halindeki biri minibüs üç araca çarparak durabildi. O sırada araçların yanında oğlu ile bekleyen Hikmet Mutlu isimli kadın araçlardan birinin kendine çarpması nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Hikmet Mutlu'nun oğlu ise "Oradan araba biraz süratli geliyordu. Yerler ıslaktı. Makas ata ata geliyordu. Önce arabalara vurdu. Sonra kurtaramadı. Araçlardan biri bize vurdu" dedi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastansesine kaldırıldı. Diktepe ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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