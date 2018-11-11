HABER

Beyoğlu'nda trafik kazası: 1 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 15:46 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametine saat 12.30 sıralarından meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında kaldırımda bekleyen bir kadın yaralandı.

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametine saat 12.30 sıralarından meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında kaldırımda bekleyen bir kadın yaralandı. Görgü tanıklarının iddialarına göre Berkay Diktepe idaresindeki 17 FS 448 plakalı otomobil caddede makas atarak ilerliyordu. İstaç Otobüs Durağı yakınındaki direksiyon hakimiyetini kaybeden Diktepe, park halindeki biri minibüs üç araca çarparak durabildi. O sırada araçların yanında oğlu ile bekleyen Hikmet Mutlu isimli kadın araçlardan birinin kendine çarpması nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Hikmet Mutlu'nun oğlu ise "Oradan araba biraz süratli geliyordu. Yerler ıslaktı. Makas ata ata geliyordu. Önce arabalara vurdu. Sonra kurtaramadı. Araçlardan biri bize vurdu" dedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastansesine kaldırıldı. Diktepe ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

PARTNERBeklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!Beklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!
Bir kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasındaBir kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Üzerine benzin döküp meydanda intihara kalkıştıÜzerine benzin döküp meydanda intihara kalkıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'deki anne cinayetinde korkunç iddia: 'Sen karını bile satarsın' dedi!

Denizli'deki anne cinayetinde korkunç iddia: 'Sen karını bile satarsın' dedi!

İznik'te heyecanlandıran keşif! Traktörlerle taşındı

İznik'te heyecanlandıran keşif! Traktörlerle taşındı

İlk kez drone gören yaşlı kadın sosyal medyayı sallamıştı! 'Beni alıp götürecek sandım'

İlk kez drone gören yaşlı kadın sosyal medyayı sallamıştı! 'Beni alıp götürecek sandım'

Bu kitaplar Atatürk'ü anlatıyor

Bu kitaplar Atatürk'ü anlatıyor

'Kutsal böcek' bulundu!

'Kutsal böcek' bulundu!

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.