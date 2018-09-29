Beyoğlu'nda trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bariyerlere çarpan motosikletteki sürücü ve kardeşi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çatma Mescit Mahallesi Refik Saydam Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LD 2976 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü ve arkasında bulunan kardeşi savrularak yaralandı, motosiklet ise yolda metrelerce sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
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