HABER

Beyoğlu'nda trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 07:00 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bariyerlere çarpan motosikletteki sürücü ve kardeşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çatma Mescit Mahallesi Refik Saydam Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LD 2976 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve arkasında bulunan kardeşi savrularak yaralandı, motosiklet ise yolda metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

PARTNERİşte en çok tercih edilen otomobil modelleriİşte en çok tercih edilen otomobil modelleri
Fırtına belirmeye başladı! Ege Bölgesi'nde AFAD personeli göreve çağrıldı!Fırtına belirmeye başladı! Ege Bölgesi'nde AFAD personeli göreve çağrıldı!
Trabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemleri böyle görüntülendiTrabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemleri böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu Motosiklet polis trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Demet Akalın ile Alişan sosyal medyada kapıştı!

Demet Akalın ile Alişan sosyal medyada kapıştı!

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Meral Akşener'den gece yarısı çok sert açıklama: Nereden çıktı bu Amerikan şirketi?

Meral Akşener'den gece yarısı çok sert açıklama: Nereden çıktı bu Amerikan şirketi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ege Bölgesi'nde fırtına alarmı! AFAD personeli göreve çağrıldı!

Ege Bölgesi'nde fırtına alarmı! AFAD personeli göreve çağrıldı!

Trabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemleri böyle görüntülendi

Trabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemleri böyle görüntülendi

Rahip Brunson'un cep telefonu kayıtlarından Evanjelist lider Mike Bickle'ın adı çıktı

Rahip Brunson'un cep telefonu kayıtlarından Evanjelist lider Mike Bickle'ın adı çıktı

Meral Akşener'den gece yarısı çok sert açıklama: Nereden çıktı bu Amerikan şirketi?

Meral Akşener'den gece yarısı çok sert açıklama: Nereden çıktı bu Amerikan şirketi?

Kars'ta öldürülen Sedanur Güzel hakkında savcılıktan yeni açıklama!

Kars'ta öldürülen Sedanur Güzel hakkında savcılıktan yeni açıklama!

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.