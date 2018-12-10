Beyoğlu'nda trafik kazası: 2 yaralı

Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Ayhan S. 34 VNA 17 plakalı hafif ticari aracıyla sapağı kaçırınca direksiyonu aniden kırdı. Bu sırada arkadan gelen Erdoğan İ. yönetimindeki 34 THM 51 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi savrularak yol kenarındaki levhaya çarparken, taksi sürücüsü hafif şekilde, takside bulunan bir yolcu da ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle bulvarda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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