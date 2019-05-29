HABER

Beyoğlu'nda trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 05:17 | Son Güncelleme

Motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Halıcıoğlu mevkisi Avcılar istikametinde, R.T. idaresindeki 16 RK 578 plakalı motosiklet ile aynı yönde giden B.B. yönetimindeki 34 FF 5382 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü R.T. ile birlikte yolculuk ettiği ismi henüz belirlenemeyen kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İki yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaklaşık yarım saat kapanan yol, hasarlı araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu! FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!
Seyir halindeki aracın önünü kestiler ve... Kan donduran olay!Seyir halindeki aracın önünü kestiler ve... Kan donduran olay!
Tabanca ve av tüfekleri...Yolda karşılaşan akrabaların kavgası kanlı bitti!Tabanca ve av tüfekleri...Yolda karşılaşan akrabaların kavgası kanlı bitti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu Halıcıoğlu trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu!

Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu!

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf "Gece ormanda kameralar yokken..."

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf "Gece ormanda kameralar yokken..."

Silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Kurtuluş hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Kurtuluş hayatını kaybetti

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da silahlı kavgada anne ve kucağındaki çocuk yaralandı

Ankara'da silahlı kavga! Anne ve kucağındaki çocuğu yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı

Saçları dönme dolaba takılan çocuk yaralandı

11 yaşındaki çocuk ölümden döndü!

Siirt'te 8 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu

8 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu!

Bodrum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Bodrum'da gece yarısı korkutan deprem!

Silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Kurtuluş hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Kurtuluş hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.