Beyoğlu'nda trafik kazası: 4 yaralı

Zeki GÜNAL - Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Beyoğlu'nda aşırı hız nedeniyle virajı alamayan bir otomobil yol kenarındaki beton duvara ve bir motosiklete çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Beyoğlu Bahariye Caddesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, içerisinde üç kişinin bulunduğu 34 EZ 5025 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine virajı alamayarak yol kenarındaki beton duvara ve üzerinde sürücüsünün bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile otomobildeki bir kişi yaralanırken, otomobildeki diğer 2 kişi de bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilde sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, söz konusu kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde cadde üzerinde hızlı bir şekilde gelerek virajı alamayan otomobilin şiddetli çarpma anı yer alıyor. Kazayı gören bazı kişilerin ve çevredeki köpeklerin kaçışmaları da görüntülere yansıyor.
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