HABER

Beyoğlu'nda trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 06:33 | Son Güncelleme

Zeki GÜNAL - Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Beyoğlu'nda aşırı hız nedeniyle virajı alamayan bir otomobil yol kenarındaki beton duvara ve bir motosiklete çarptı.

Beyoğlu'nda trafik kazası: 4 yaralı

Zeki GÜNAL - Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Beyoğlu'nda aşırı hız nedeniyle virajı alamayan bir otomobil yol kenarındaki beton duvara ve bir motosiklete çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Beyoğlu Bahariye Caddesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, içerisinde üç kişinin bulunduğu 34 EZ 5025 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine virajı alamayarak yol kenarındaki beton duvara ve üzerinde sürücüsünün bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile otomobildeki bir kişi yaralanırken, otomobildeki diğer 2 kişi de bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilde sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, söz konusu kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde cadde üzerinde hızlı bir şekilde gelerek virajı alamayan otomobilin şiddetli çarpma anı yer alıyor. Kazayı gören bazı kişilerin ve çevredeki köpeklerin kaçışmaları da görüntülere yansıyor.
FOTOĞRAFLI

Beyoğlu'nda trafik kazası: 4 yaralı

PARTNERBu fotoğraftaki koyunu görebildiniz mi? Akılalmaz yöntemBu fotoğraftaki koyunu görebildiniz mi? Akılalmaz yöntem
Direğe çarpan otomobil yandı: 1 ölüDireğe çarpan otomobil yandı: 1 ölü
Şanlıurfa’da oduncu pazarında yangın (2)Şanlıurfa’da oduncu pazarında yangın (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Trump iyice köşeye sıkıştı! ABD halkı harekete geçti

Trump iyice köşeye sıkıştı! ABD halkı harekete geçti

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

Belhanda: Galatasaray'ın beni göndermek gibi bir niyeti yok!

Belhanda: Galatasaray'ın beni göndermek gibi bir niyeti yok!

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi

Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Bursa'da korku dolu anlar! Tüfekle iş yerini bastı

Bursa'da korku dolu anlar! Tüfekle iş yerini bastı

Gaziantep'te ev sahibi kirayı alamayınca evi yaktı iddiası

Gaziantep'te ev sahibi kirayı alamayınca evi yaktı iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.