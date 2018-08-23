Beyoğlu'nda trafik kazası: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda kontrolden çıkan otomobilin köprünün duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Bahariye Caddesi'nde seyreden ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki 34 EZ 5025 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan köprünün duvarına çarptı. Ardından, üzerinde 2 kişinin bulunduğu 34 ML 8065 plakalı bir motosiklete çarpan otomobilin içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerindeki bir kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Motosiklet üzerinde yaralanan kişinin ise ayakta tedavisini yapıldı.
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