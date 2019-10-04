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BEYOĞLU'NDA TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUK

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda 4 patenci genç, önünde köpek bulunan bir motosiklete arkadan tutunarak kilometrelerce seyahat etti.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu'nda 4 patenci genç, önünde köpek bulunan bir motosiklete arkadan tutunarak kilometrelerce seyahat etti. Trafikte adeta konvoy oluşturan gençler polis kontrol noktasına gelmeden motosikleti bırakarak gözden kayboldu.
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda akıllara durgunluk veren olay geçen cumartesi günü yaşandı. 4 patenli genç, seyir halindeki bir motosiklete arkadan tutunarak onlarca aracın arasında kilometrelerce ilerledi. Sıralı halde bir birlerine tutunan patenli gençlere diğer şoförler ve vatandaşlar tepki gösterdi. Uyarıları dikkate almayan gençlerin tutunduğu motosikletin önündeki köpek de dikkat çekti. Görüntülendiklerine kızan kasksız motosiklet sürücüsü polis kontrol noktasına yaklaştığını fark edince yavaşladı. Motosikletli daha sonra patencilerin motosikleti bırakmalarını istedi. Patenci gençler ise akan trafikte kendi başlarına ilerledi. Önünde köpek bulunan motosiklet sürücü ise gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü
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-Patenci gençlerin motosikletin arkasına takılmaları
-Motosiklet sürücüsünün önündeki köpek
-Görüntülendiğini anlayan sürücünün tepki göstermesi
-Genel ve detay görüntüler

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