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Beyoğlu’nda ücretsiz internet dönemi başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 10:27 | Son Güncelleme

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, şehri güzelleştirecek projelerin yanı sıra Beyoğlu’nu teknolojiyle de buluşturmaya hazırlanıyor.

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, şehri güzelleştirecek projelerin yanı sıra Beyoğlu’nu teknolojiyle de buluşturmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmalarla vatandaşların internetten rahatlıkla yararlanması için alt yapı kurulacak ve ilçede bazı meydanlarda internet ücretsiz olacak.

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, şehri güzelleştirecek projelerin yanı sıra çağı yakalamak için çalışmalar da gerçekleştiriyor. Teknolojinin ilerlemesiyle günümüzün vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelen internetten vatandaşların rahatlıkla yararlanması için alt yapı kurulacak ve ilçede bazı meydanlarda internet ücretsiz olacak. Hizmet sayesinde vatandaşlar sevdiklerine ve bilgi erişimine daha yakın olması sağlanacak. Proje özellikle gençlerin dikkatini ve beğenisini topluyor.

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