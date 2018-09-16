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Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 11:18 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 450 adet fişekler halinde 144,5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 450 adet fişekler halinde 144,5 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan R.K. (25) tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 13 Eylül'de Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi edindi. Harekete geçen ekipler, şüpheli hareketler sergileyen ve bir bina içerisine düzenli olarak girip çıkan R.K.'yı kaçmaya çalıştığı sırada yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan aramada 450 adet fişekler halinde daralı ağırlığı 144,5 gram gelen taş kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 60 TL para ele geçirildi. R.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAM)

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

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