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BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 06:16 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul DHA İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul DHA
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda birçok kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başta Beyoğlu olmak üzere bir çok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Saat 05:00 sıralarında başlayan operasyonda daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Operasyona özel harekat timleri ve polis helikopteri de havadan destek verdi.

KAPILAR KOÇ BAŞI İLE KIRILDI
Bazı adreslere gelen ekipler kapının açılmaması üzerine koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi. Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, ekiplerin baskın yapılan adreslerdeki arama ve gözaltı işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin adreslere girmesi
-Koç başı ile kapının kırılması
-Polislerin bina etrafındaki arama çalışması
-Polis helikopterinin havada görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

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