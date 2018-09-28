Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerden bazıları yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlılara ait ilçede önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirdi.
Helikopter destekli yürütülen, özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilerek, bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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