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Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 12:08 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda ‘Yunuslar’ olarak bilinen Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramalarda 570 gram esrar, 27 ecstasy hap ile bir miktar para ele geçirdi.

Çağatay KENARL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda ‘Yunuslar’ olarak bilinen Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramalarda 570 gram esrar, 27 ecstasy hap ile bir miktar para ele geçirdi. Olayla ilgili 1'i Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı. Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri Beyoğlu'nda yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan Suriye uyruklu M.A.(23) ve A.K.(35)’nın yapılan üst aramasında 27 ecstasy hap buldu. Otomobilde de arama yapan ekipler, paspasın altında ve vites kutusunun önünde bulunan bölmede 570 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 60 lira, 200 dolar ve 50 euro ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli 17 Ekim’de adliyeye sevk edildi. Suriye uyruklu M.A. ile A.K. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yunus polisinin otomobilde yaptığı arama ve uyuşturucu maddeleri bulması polis kamerasına yansıdı.

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