Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'ndan gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yüksek miktarda uyuşturucu madde yakalandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak, önceden belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, özel eğitimli narkotik köpeklerinin de yardımıyla adreslerde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda yüzlerce paket, satışa hazır halde skunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerinin hazırlanması ve paketlenmesinde kullanılan malzemelere de el konulurken, operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

