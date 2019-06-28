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Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 14:20 | Son Güncelleme

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beyoğlu’nda önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona çok sayıda ekip destek verdi.

Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beyoğlu’nda önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona çok sayıda ekip destek verdi. Ekiplerce belirlenen adreslere koçbaşı yardımıyla girilerek aramalar yapıldı. Adreslere yapılan aramalara özel eğitimli narkotik köpekleri de eşlik etti. Metruk binalarda ekipler arama yaparken şüpheli görülen şahıslarda durdurularak Genel Bilgi Taramalarına tabi tutuldu.
Beyoğlu genelinde düzenlenen operasyonda ekiplerin adreslerdeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.

Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu

Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu

Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu

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