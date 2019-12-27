HABER
  4. Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 10:31 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirleyen polis eve operasyon düzenledi. Polis şüphelilerin uyuşturucu maddeyi temin ettikleri Fatih'teki bir işyerlerine de baskın yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Firuzağa Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

EVDEN ÇIKARKEN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Geçen Çarşamba saat 21.00 sıralarında eve gelen Recep T. , evden çıkarken yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Recep T.'nin üzerinde yapılan aramada 1 gram metamfetamin ele geçilirdi. Aynı gün eve operasyon düzenleyen ekipler, evde bulunan Betül A., Yasin Ç. , Serkan A. ve Duran K.'yı da gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise, 30 gram metamfetamin maddesi, 22 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu madde kullanma düzeneği, 2 şırınga, 8 cep telefonu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 5 bin 300 lira para ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Firuzağa Mahallesi'nde sattıkları uyuşturucu maddeyi Fatih, Aksaray'da 2 işyerinden temin ettiklerini belirledi. Bu bilgi üzerine polis ekipleri, aynı gün içerisinde işyerlerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Emre Ş. , Furkan Ş., Mehmet Ş. ve Faysal Ö. yakalanarak gözaltına alındı. İşyerlerinde yapılan aramalarda ise, 2 tabanca, 1 seyyar dipçikli otomatik silah, 85 mermi ve 25 tane sahte 100 dolar ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Yasin Ç. ve Betül B. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Serkan A. , Duran K. , Furkan Ş. , Emre Ş. ve Faysal Ö. çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Ş. ve Recep T. serbest bırakıldı.

(DHA)

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı! Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!
Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde depremElazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu beyoğlu operasyon

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada karar günü!

Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada karar günü!

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 Açık Öğretim lisesi sınav sonuçları sorgulama ekranı

Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı?

Libya'da alıkonulan Türk gemiciler korku dolu 12 saati anlattı

Korku dolu 12 saati böyle anlattı: Ne dedilerse yaptık

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Esenyurt'ta tuvalet sırası kavgası! 3 kardeş bıçaklandı

Tuvalet sırası kavgası! 3 kardeş bıçaklandı

Karadeniz'de alevler söndü, bilanço ortaya çıktı

Karadeniz'de alevler söndü, bilanço ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.