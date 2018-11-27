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Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonunda ATM düzenekleri çıktı(Ek bilgi ve fotoğraflarla)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 20:21 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Kaptanpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu hareketli anlara sahne oldu.

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonunda ATM düzenekleri çıktı(Ek bilgi ve fotoğraflarla)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU Kaptanpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu hareketli anlara sahne oldu. Özel harekat polisinin desteğiyle yapılan operasyonda kapılar "koçbaşı" ile kırıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda kredi kartı kopyalama düzenekleri bulundu.
Beyoğlu'nda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle, önceden belirlenen 2'si mesken 6 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında, Eros adlı narkotik köpeğinin yardımıyla bonzai denilen uyuşturucu madde bulundu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kaptanpaşa Mahallesi'nde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Önceden belirlenen iki meskene yönelik eş zamanlı düzenlenen baskında, içeriden açan olmayınca kapılar koçbaşıyla kırıldı.
Özel harekat polisinin de destek verdiği baskın sonunda, her iki meskende de yapılan aramalarda herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı.
Metruk bina ve parklarda Eros adlı narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramalarda ise bonzai denilen uyuşturucu madde bulundu.
Polis ayrıca, kıraathane ve sokaklarda, şüpheli görülen kişiler üzerinde de arama yaptı.

KREDİ KARTI KOPYALAMA DÜZENEKLERİ BULUNDU
Yapılan aramalarda ekipler, bir dairede çok sayıda kredi kartı kopyalama cihazı ele geçirdi. ATM'lere koyarak vatandaşların kredi kartlarını bu şekilde kopyaladıkları ileri sürülen şüphelilerin, torbacılığın yanı sıra kredi kartı bilgileri çaldıkları iddia edildi. Ele geçirilen düzenekler, incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonunda ATM düzenekleri çıktı(Ek bilgi ve fotoğraflarla)

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