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BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA HAREKETLİ DAKİKALAR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 17:18 | Son Güncelleme

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu hareketli anlara sahne oldu.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu hareketli anlara sahne oldu. Özel harekat polisinin desteğiyle yapılan operasyonda kapılar "koçbaşı" ile kırıldı.
Beyoğlu'nda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle, önceden belirlenen 2'si mesken 6 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında, Eros adlı narkotik köpeğinin yardımıyla bonzai denilen uyuşturucu madde bulundu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kaptanpaşa Mahallesi'nde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Önceden belirlenen iki meskene yönelik eş zamanlı düzenlenen baskında, içeriden açan olmayınca kapılar koçbaşıyla kırıldı.
Özel harekat polisinin de destek verdiği baskın sonunda, her iki meskende de yapılan aramalarda herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı.
Metruk bina ve parklarda Eros adlı narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramalarda ise bonzai denilen uyuşturucu madde bulundu.
Polis ayrıca, kıraathane ve sokaklarda, şüpheli görülen kişiler üzerinde de arama yaptı.

Görüntü Dökümü
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-Özel harekat polisinin eve girmesi
-Evin koşbaşı ile kırılması
-Özel harekat ve narkotik polisinden detay görüntü
-Ara sokaklardan polisin aramalar yapması
-Polis köpeğinin metruk binadan uyuşturucu madde bulması
-Polis ekiplerinin metruk binada aramalar yapması
-Polis ekiplerinin şüpheli görülen kişiler üzerinden arama yapması
-Polis ekiplerinin kahvehanede aramalar yapması
-Genel ve yakın detaylar

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