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Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonunda hareketli dakikalar 

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 17:29 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Kaptanpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu hareketli anlara sahne oldu.

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonunda hareketli dakikalar 

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU Kaptanpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu hareketli anlara sahne oldu. Özel harekat polisinin desteğiyle yapılan operasyonda kapılar "koçbaşı" ile kırıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaptanpaşa Mahallesi'nde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Önceden belirlenen iki meskene yönelik eş zamanlı düzenlenen baskında, içeriden açan olmayınca kapılar koçbaşıyla kırıldı. Özel harekat polisinin de destek verdiği baskın sonunda, her iki meskende de yapılan aramalarda herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı.
Metruk bina ve parklarda Eros adlı narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramalarda ise kum torbası içinde bonzai denilen uyuşturucu madde bulundu. Polis ayrıca, kıraathane ve sokaklarda, şüpheli görülen kişiler üzerinde de arama yaptı.

(FOTOĞRAF)

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