HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beyoğlu’nda uyuşturucu tacirlerine ‘Çukur’ operasyonu

Beyoğlu’nda uyuşturucu tacirlerine ‘Çukur’ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 07:23 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon gerçekleştirildi.

Beyoğlu’nda uyuşturucu tacirlerine ‘Çukur’ operasyonu

Beyoğlu’nda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesi’nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Çukur operasyonu gerçekleştirdi. 68 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 57 adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Beyoğlu’nda uyuşturucu tacirlerine ‘Çukur’ operasyonu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Türkiye genelinde internet kesintisiTürkiye genelinde internet kesintisi
2020 sağlık ocağı çalışma saatleri!2020 sağlık ocağı çalışma saatleri!
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da büyük yangın! Konteynere atılan ateş 2 fabrikayı yaktı
Ankara'da büyük yangın! Konteynere atılan ateş 2 fabrikayı yaktı
ABD'de 7.5 büyüklüğünde deprem
ABD'de 7.5 büyüklüğünde deprem
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Kredi kartı kullananlar dikkat!
Kredi kartı kullananlar dikkat!
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Pompeo'dan Rusya'ya karşı çağrı: Bize katılmaya çağırıyoruz
Pompeo'dan Rusya'ya karşı çağrı: Bize katılmaya çağırıyoruz
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Diğer Haberler
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: 5 yaralı
'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: 5 yaralı
Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına 'Çukur' operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına 'Çukur' operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Bursa'da 600 polisle şafak operasyonu! Gözaltılar var
600 polisle şafak operasyonu! Gözaltılar var
Ümraniye'de feci kaza! Bariyerler otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı
Feci kaza! Bariyerler otomobile ok gibi saplandı
HSK'nın 11 savcı ve hakim için ihraç kararı Resmi Gazete'de (İsim isim ihraç edilen hakim ve savcıların listesi)
HSK duyurmuştu! İhraç kararları Resmi Gazete'de
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.