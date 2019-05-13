Beyoğlu’nda vale görevlisi arkadaşı tarafından bıçaklandı

Beyoğlu’nda iki arkadaş arasında çıkan tartışmada kan aktı. Bir şirkette vale olarak çalışan Tuncay A. isimli vale arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Beyoğlu, İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir işyerinde vale olarak çalışan Tuncay A. ve bir arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine henüz kimliği belirlenemeyen şahıs bıçağını çıkararak arkadaşı olan Tuncay A.’yı bıçakladı. Baldırından bıçaklanan Tuncay A. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Vale Tuncay A.’yı kanlar içinde gören şirket çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

