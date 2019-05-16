İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla Bandırma Gemisi'nin kalktığı noktada ''Vatan ve Ramazan'' temalı iftar programı düzenlendi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi tarafından Karaköy Rıhtımı'nda düzenlenen programda, bulunulan mekanın önemine değindi.

Milli Mücadele'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının 100 yıl önce bulunduklarını noktadan atıldığını belirten Yıldız, ''Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Galata Rıhtımı'ndan, iftar soframızın kurulu olduğu yerden Bandırma Vapur'una intikal ediyor ve Samsun'a yürüyüşü başlatıyor, 1919'un 19 Mayısında Samsun'dan Milli Mücadele hareketini başlatmış oluyor. Ama ilk adımının atıldığı yer burası.'' diye konuştu.

Yıldız, kendileri için vatan ve medeniyetin önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

''19 Mayıs 1919'da, 16 Mayıs'ta buradan atılan ilk adımla yeni, güçlü, büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmak üzere yola çıktığımızda, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti ilan edildiğinde hayırlı ve güzel bir başlangıç yaptık. İşte bugün burada bu hayırlı başlangıçların seneyi devriyesinde tam 100 yıl sonra Milli Mücadele ruhuyla, ramazan ve vatan anlayışıyla bir iftar sofrasındayız. Bizim için vatan, medeniyet önemlidir. Bizler medeni bir millet olarak önemli günlerimizi ve tarihlerimizi anacak gençlerimizi geleceğe emin adımlarla yürümesi için Çanakkale, Malazgirt, fetih, Kurtuluş Savaşı, Milli mücadele ve 15 Temmuz ruhuyla yoluna devam edecek bir gençliğin milli şuuruyla inşa etmek üzere yola çıkmış, büyük ve güçlü Türkiye'yi 2023, 2053, 2071 hedeflerine taşıyacak bir gençlikle bir ve beraber olarak aynı bayrağın altında tek millet olarak emin adımlarla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz.''

Konuşmanın ardından Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na günün anısına hediye takdim etti.

Ayrıca programda Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan resimlerden oluşan sergi de açıldı.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ve öğrenciler katıldı.

