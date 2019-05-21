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Beyoğlu’nda vatandaşlar ’Gönül Sofraları’nda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 10:33 | Son Güncelleme

Hasköy Sahil’de ve Ağaçlaraltı Meydanı’nda düzenlenen iftar programlarına katılarak vatandaşların Ramazan sevincine ortak olan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bu iftar sofralarında ortaya koyduğumuz birlik, beraberlik ve dayanışma bir ömür boyu devam edecek” dedi.Beyoğlu Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla her gün ilçenin farklı noktalarında kurduğu ’Gönül Sofraları’nda vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor.

Hasköy Sahil’de ve Ağaçlaraltı Meydanı’nda düzenlenen iftar programlarına katılarak vatandaşların Ramazan sevincine ortak olan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bu iftar sofralarında ortaya koyduğumuz birlik, beraberlik ve dayanışma bir ömür boyu devam edecek” dedi.
Beyoğlu Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla her gün ilçenin farklı noktalarında kurduğu ’Gönül Sofraları’nda vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Taksim Meydanı ve Hasköy Sahil’in yanı sıra Ağaçlaraltı Meydanı’nda kurulan iftar sofralarında buluşan vatandaşlar, canlı ilahi dinletisi eşliğinde iftar saatini bekledi. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açan vatandaşlar hep birlikte dua etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Hasköy Sahil’de ve Ağaçlaraltı Meydanı’nda düzenlenen iftar programlarına katılarak vatandaşların Ramazan sevincine ortak oldu.

Ramazan güzellikleriyle geldi
Vatandaşlarla tokalaşarak sohbet eden Başkan Yıldız, Ramazan ayının güzelliğiyle geldiğini belirterek, “İnanıyorum ki, bu iftar sofralarında ortaya koyduğumuz birlik, beraberlik ve dayanışma bir ömür boyu devam edecek. Dedelerimizin bu topraklarda bizlere miras bıraktığı inancımızı, medeniyetimizi ve bizi biz yapan değerleri gelecek nesillerimize aktaracağız. Aynı medeniyetin çocukları olan bizleri bu sofralarda buluşturan Cenab-ı Allah’a hamdolsun” dedi.

Beyoğlu’nda vatandaşlar ’Gönül Sofraları’nda buluştu

Beyoğlu’nda vatandaşlar ’Gönül Sofraları’nda buluştu

Beyoğlu’nda vatandaşlar ’Gönül Sofraları’nda buluştu

Beyoğlu’nda vatandaşlar ’Gönül Sofraları’nda buluştu

Beyoğlu’nda vatandaşlar ’Gönül Sofraları’nda buluştu

Beyoğlu’nda vatandaşlar ’Gönül Sofraları’nda buluştu

Beyoğlu’nda vatandaşlar ’Gönül Sofraları’nda buluştu

Beyoğlu’nda vatandaşlar ’Gönül Sofraları’nda buluştu

Beyoğlu’nda vatandaşlar ’Gönül Sofraları’nda buluştu

Beyoğlu’nda vatandaşlar ’Gönül Sofraları’nda buluştu

Beyoğlu’nda vatandaşlar ’Gönül Sofraları’nda buluştu

Beyoğlu’nda vatandaşlar ’Gönül Sofraları’nda buluştu

Beyoğlu’nda vatandaşlar ’Gönül Sofraları’nda buluştu

Beyoğlu’nda vatandaşlar ’Gönül Sofraları’nda buluştu

Beyoğlu’nda vatandaşlar ’Gönül Sofraları’nda buluştu
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