HABER

Beyoğlu’nda yabancı uyruklu şahsa silahlı saldırı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 10:39 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda Türkmenistanlı gencin silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı anın görüntüleri ortaya çıktı.Olay, 18 Ekim’de sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi’nde meydana geldi.

Beyoğlu’nda Türkmenistanlı gencin silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı anın görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 18 Ekim’de sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi’nde meydana geldi. Türkmenistanlı Rihat M. (27) evine gittiği sırada koşarak yanına gelen İlyas M. ile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İlyas M., üzerindeki silahla Rihat M.’ye ateş edip kaçtı. Bacağına iki kurşun isabet eden Rihat M. hastaneye giderken, olay yerine gelen polis inceleme yaptı. Saldırgan, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaydan 4 gün sonra Çukur Mahallesi’nde suç aleti silahla birlikte yakalandı. ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘yankesicilik’ gibi 4 farklı suçtan kaydı olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından 23 Ekim’de adliyeye sevk edildi. İlyas M., adli kontrol hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan, silahlı saldırı anının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Kavşaktaki kaza anı kameradaKavşaktaki kaza anı kamerada
Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliği düşürüldü: AKP ve CHP kontenjanından seçilen üyeler ne diyor?Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliği düşürüldü: AKP ve CHP kontenjanından seçilen üyeler ne diyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon! 9 kişiye gözaltı

Kadın yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

Altan ve Ilıcak’ın tahliyesine itiraz

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Bakanlıktan duygulandıran 10 Kasım klibi

Bakanlıktan duygulandıran 10 Kasım klibi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan dikkat çeken Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkat çeken açıklama!

Konya'daki yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

Kahramanmaraş'ta işçi servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

Kahramanmaraş'ta işçi servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.