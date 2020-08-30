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Beyoğlu'nda yanan cipini böyle söndürmeye çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2020 11:42 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda bir sürücünün cipi seyir halindeyken yandı. Cipten dumanlar çıktığını görerek duran sürücü, kaputu açtığında alevlerle karşılaştı. Sürücünün alevlerle karşılaştığı anlar, çevredeki vatandaşların yardımı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda yanan cipini böyle söndürmeye çalıştı

Oğuz Demir, Evliya Çelebi Mahallesi’nde cipiyle ilerlerken aracının motor kısmından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Durdurduğu aracından hızlıca inen Demir, kaputu açınca yoğun alevlerle karşılaştı. Yangın tüpü sıkarak alevlere müdahale eden Oğuz Demir’in çabaları yetersiz kalınca olayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Çevredeki esnafın getirdiği yangın tüpleri, alev alan motora sıkılarak yangın söndürüldü. Demir’in cipin kaputunu açtığında alevlerle karşılaşması ve söndürme çalışmaları bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

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Oğuz Demir “Seyir halindeyken aracın ön kaput kısmından siyah dumanlar çıkmaya başladı. Aracı hemen stop ettim. Yangın tüpümü alıp kaputu açtım. Bir anda alevler yükseldi. Yangın tüpünü boşalttım ama yetersiz kaldı. Çevredekiler birçok yangın tüpü getirdi ve söndürmeyi başardık. Sonrasında itfaiye ekiplerine haber verdik hemen gelip söndürme çalışmasını tamamladılar" diye konuştu.

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DHA

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