Beyoğlu'nda yangın

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bostan Mahallesi Kurdela Sokak'ta bulunan 2 katlı binada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binanın giriş katında başlayan yangın, kısa sürede ikinci kata da sıçradı. Bu sırada evde bulunan 4 kişi, yangını fark ederek dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın sonucu binada hasar oluştu.

