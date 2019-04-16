HABER

Beyoğlu'nda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:42 | Son Güncelleme

Metruk binanın büyük kısmı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında çöktü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, ahşap ve metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokağı'ndaki iki katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Beyoğlu itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, Şişli itfaiyesi de takviye olarak gönderildi.

Şişli itfaiye ekiplerinin yoğun trafik dolayısıyla gelmekte zorluk yaşadığının bildirmesi üzerine Fatih itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında, binanın büyük bir kısmı çöktü. Olayda yaralanan olmadı.

Kontrol altına yangın söndürüldü.

PARTNERSiz bir de makyajlı halini görün!Siz bir de makyajlı halini görün!
Kampta eğitimler tam gazKampta eğitimler tam gaz
Heykel ve yağlı boya resimler, sanatseverlerin beğenisine sunulduHeykel ve yağlı boya resimler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu itfaiye yangın

En Çok Okunan Haberler

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fuhuş çetesini cezaevinden yönetmişler

Fuhuş çetesini cezaevinden yönetmişler

FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Sivil imamlar

FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Sivil imamlar

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

Yemek için dakikalarca kuyruk beklediler!

Yemek için dakikalarca kuyruk beklediler!

Çanakkale Savaşı'na bir de böyle bakın! İşte hiç görülmemiş fotoğraflar

Çanakkale Savaşı'na bir de böyle bakın!

Atatürk: Çocuklar gökkuşağı gibi geleceği renklendireceklerdir

Atatürk: Çocuklar gökkuşağı gibi geleceği renklendireceklerdir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.